Un nome che torna di moda in casa Milan, dopo il corteggiamento insistente dell'estate 2016 e i timidi sondaggi delle successive finestre di mercato. Il centrocampista classe '89 della Fiorentina Milan Badelj lascerà il club viola a parametro zero il prossimo 1° luglio e i rossoneri sono pronti ad approfittare dell'occasione, considerando anche la difficile situazione societaria e le imminenti sanzioni della Uefa.



Dopo Reina e Strinic, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha fiutato un altro potenziale colpo a condizioni vantaggiose, un puntello di esperienza per il centrocampo e un giocatore duttile, in grado di agire sia da vice-Biglia che da alternativa a Kessie e Bonaventura come mezzala. Il Milan mette sul piatto un'offerta di contratto da 2 milioni di euro a stagione, ma dovrà vedersela con la Lazio, a sua volta sulle tracce del croato.