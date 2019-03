Prima della partita, al suo ingresso in campo e dopo il fischio finale. Milan Badelj è stato applaudito dai tifosi della Fiorentina in occasione della gara contro la Lazio. Dopo la tragedia che ha colpito Astori, il croato era diventato capitano e leader della squadra viola di Stefano Pioli e, durante la settimana dell'anniversario della scomparsa di Davide, non ha fatto mancare il proprio cordoglio, presenziando la funzione nel paese natale di Astori. Al termine della gara, Badelj è andato sotto la curva della Fiorentina, prendendosi un coro personale e cantando insieme ai tifosi per Astori.