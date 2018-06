Suonano forte le sirene della Premier League per Nicolò Barella, pezzo pregiato del mercato italiano sul quale anche l'Inter ci ha fatto più di un pensierino. Liverpool e Chelsea - secondo La Nuova Sardegna - sono pronti a mettere sul tavolo cifre con il benestare di Jurgen Klopp e Maurizio Sarri, nel caso in cui quest'ultimo dovesse sedersi sulla panchina di Stamford Bridge. La Roma, che rischia di perdere Radja Nainggolan direzione Milano nerazzurra, vorrebbe sostituire il belga proprio col gioiellino cagliaritano, ma sa che Tommaso Giulini lo cederà solo di fronte a un’offerta non inferiore ai 40 milioni di euro.