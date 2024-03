Bagarre Champions League, il Bologna scappa. Roma, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Lazio: calendari a confronto

Undici giornate alla fine del campionato e una certezza:. L'Inter non rientra in questo discorso chiaramente, forte del largo vantaggio già accumulato dopo 26 giornate, ma alle spalle dei nerazzurri il gruppone che può sognare la grande Europa è ingolfato.- Il tutto in attesa di capire quante saranno le squadre italiane che potranno partecipare alla nuova Champions:Al netto degli intrecci che possono rendere possibile anche l'incredibile scenario di avere sette squadre nella massima competizione UEFA, che dalla prossima edizione cambierà formato, tutto dipende dal ranking stagionale UEFA. Le prime due squadre nella classifica 2023/24 infatti avranno cinque slot nella Champions 2024/25 e. Difendendo questo primato, cosa possibile tramite il percorso europeo delle sette squadre ancora in corsa (Inter, Lazio e Napoli in Champions; Atalanta, Milan e Roma in Europa League; Fiorentina in Conference) la Serie A si garantirà l'agognato e prezioso quinto slot.- La lotta per i primi quattro (o cinque posti) non riguarda come detto l'Inter, ma parte dal secondo posto della classifica di Serie A e arriva potenzialmente fino alla nona posizione. Juventus e Milan sono più avanti rispetto alle altre e puntano a difendere la soglia di vantaggio, la lotta più serrata parte dal quarto posto ora occupato dal Bologna, la squadra più in forma di questo gruppo. A Bergamo è arrivata la sesta vittoria consecutiva che permette alla squadra di Thiago Motta di allungare. Roma e Atalanta sono le prime inseguitrici ma attenzione alla Fiorentina che punta a risalire la china. Per Napoli e Lazio siamo invece all'ultima chiamata.2 - Juventus 57 punti*3 - Milan 56 punti4 - Bologna 51 punti5 - Roma 47 punti6 - Atalanta 46 punti7 - Fiorentina 42 punti8 - Napoli 40 punti*9 - Lazio 40 punti- Il calendario delle prossime giornate può rimescolare le carte in tavola, anche perché ci saranno diversi incontri delicati. Il Bologna sulla carta avrà l'impegno più ostico dovendo ospitare al Dall'Ara l'Inter, Roma e Fiorentina hanno uno scontro diretto cruciale e attenzione al calendario durissimo di Atalanta e Napoli: i bergamaschi affronteranno in fila Juventus, Fiorentina e Napoli, i partenopei (dopo i bianconeri) avranno l'Inter e lo scontro diretto con la Dea. In mezzo, entrambe le formazioni avranno anche gli impegni europei. Non è da meno la Fiorentina, che dopo Roma e Atalanta avrà Milan e Juventus.