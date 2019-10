Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano, parla dal Festival dello Sport di Trento del suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, che scatenò la guerriglia a Firenze: "Io non avrei voluto andarmene, eppure mi sentivo colpevole per quello che stava accadendo. Tanta gente è finita all'ospedale per quegli incidenti. Una magra consolazione è che alla fine questa cosa è uscita. Pontello l'ha ammesso, ma io mi sono portato un peso per tanti anni".



SUL 2002 - "Per una volta farò la figura del presuntuoso: avrei meritato di essere convocato a quel Mondiale. È stata una delusione profonda, simile a quella di Pasadena, forse anche per questo ora vivo lontano dal calcio. Perché in me c'era tanta voglia di rivincita proprio dopo quel rigore sparato alto".