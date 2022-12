Sono diciannove i campioni dello sport italiano protagonisti del nuovo video Safety di ITA Airways ideato con l'agenzia di comunicazione VMLY'R con la collaborazione del CONI e il supporto di Star Biz. Affiancati da due assistenti di volo, illustrano le istruzioni di sicurezza in modo originale e divertente le medaglie olimpiche e paralimpiche Vito Dell'Aquila, Luigi Busà, Antonino Pizzolato, Lorenzo Patta, Stefania Constantini, Amos Mosaner, Thomas Ceccon, Federica Cesarini, Valentina Rodini, Daniele Garozzo e Bebe Vio, le campionesse Sara Fantini, Alexandra Agiurgiuculese e Alessia Russo e il campione d'Europa Ciro Immobile. Insieme a loro, autentiche leggende dello sport italiano come Deborah Compagnoni, Carlton Myers, Carolina Kostner e Roberto Baggio. Grandi campioni che la Compagnia di bandiera ha trasformato per un giorno in fuoriclasse della sicurezza e che vinceranno anche questa nuova sfida: strappare un sorriso ai passeggeri di ITA Airways.