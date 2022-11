Ciro Immobile all'Olimpico per la Partita della Pace. L'attaccante della Lazio avrebbe dovuto essere in campo per l'evento di beneficienza voluto da Papa Francescoe e promosso dal Pontificio Movimento per l'Educazione Scholas Occurrentes. I recenti guai fisici glielo hanno impedito. Nonostante ciò però, stasera il capitano biancoceleste ha voluto comunque essere presente allo stadio. Intercettato dai microfoni dei cronisti, ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni:



INFORTUNIO - "Per fortuna sto bene, non si è riaperta la vecchia cicatrice, quindi si tratta di una cosa abbastanza lieve che mi permetterà di recuperare in tempo. Ora di tempo ce n’è tanto, pure troppo..." Nessuna ricaduta quindi. Il suo forfait contro la Juve aveva fatto temere il peggio. Invece il centravanti di Torre Annunziata sarà costretto a saltare solo le prossime amichevoli della Nazionale.



NAZIONALE - Proprio sul capitlo azzurro il bomber laziale ha aggiunto: "Ci saremmo dovuti preparare per ben altro in questo periodo. Dispiace per tutti, è un momento molto triste, speriamo passi presto. Spero di poter tornare presto. Ci saranno le finali di Nations league e poi la preparazione per il prossimo Europeo. Il mister sa che può contare su di me. Ora purtroppo non sono potuto essere lì, so che i ragazzi si prepareranno al meglio, ma immagino l’umore non sarà quello giusto".