Roberto Baggio saluta e ricorda Giuseppe Gazzoni Frascara, ex presidente del Bologna, scomparso oggi a 84 anni, con una nota affidata all'Ansa: "Buon viaggio presidente, nella luce tranquilla del riposo celeste. È un uomo a cui devo molto, per avermi regalato con la sua fiducia una delle stagioni più belle. Il suo Bologna è stato un grande Bologna in una grande Bologna: non è un gioco di parole, ma vuole sintetizzare tutto il mio sentimento e la mia gratitudine a Gazzoni, ai miei compagni e alla mia società, col ricordo anche di Renato Cipollini che fu un pilastro di quel periodo. Un grazie alla città accogliente, raffinata nel palato calcistico e non solo, anche perché lì ho potuto incontrare tanti amici che ancora oggi frequento, e che ho potuto incontrare grazie a presidente Gazzoni che mi ha dato questa opportunità".