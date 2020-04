Si è spento all'età di 84 anni Giuseppe Gazzoni Frascara, storico presidente del Bologna calcio. Aveva avuto poco prima dello scoppio della pandemia coronavirus una broncopolmonite che lo aveva costretto a 25 giorni di ricovero in ospedale, ma era guarito e non è stata ancora comunicata la causa del decesso.



IL BOLOGNA - È stato presidente del Bologna dal 1993 al 2001 e dal 2014 era presidente onorario del club. Con la sua guida il club emiliano tornò in Serie A per restarci e con grandi risultati anche grazie all'acquisto di campionati del calibro di Roberto Baggio e Beppe Signori. Fu anche lo storico rivale della Juventus nei processi di Calciopoli in cui ha continuato a lottare in sede giudiziaria dopo la retrocessione del 2005.