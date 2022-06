Italia non qualificata di diritto al Mondiale in Qatar? Roberto Baggio non ci sta e tuona. Il Divin Codino ha parlato all'aeroporto di Fiumicino a margine dell'evento intitolato 'Il Talento prende il volo', organizzato da Ita Airways: "L'Italia ha vinto l'Europeo, penso sia una vergogna, una follia il fatto che non sia prevista una qualificazione di diritto. Credo che una partita si possa perdere contro chiunque, ma avranno diritto questi ragazzi a un premio per quello che hanno fatto oppure no? Se io fossi stato in quella squadra avrei fatto fatica ad accettarlo e mi fa rabbia".



BATOSTA CON L'ARGENTINA - "Credo che l’Italia abbia sofferto l’eliminazione che ha avuto dal Mondiale, per me è un discorso psicologico".



FUTURO DELLA NAZIONALE - "Spero che si riprenda, come sta già facendo, Zaniolo: è stato sfortunato e spero possa tornare ai suoi livelli. Il gol in finale di Conference potrà dargli tanta fiducia per il futuro".



MONDIALE IN QATAR - "Sarà difficile da capire che Mondiale sarà, è la prima volta che sarà in inverno. Sarà una sorpresa per tanti, ma credo che alla fine la tecnica delle squadre uscirà sempre".



SERIE A 2021/22 - "Penso sia stato un campionato bello, fino all'ultima domenica non si sapeva chi l'avrebbe vinto e questo ha creato grande interesse. Penso che alla fine Milan e Inter meritassero entrambe lo scudetto".