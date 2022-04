Intervenuto nella trasmissione Si Gonfia La Rete, l'ex calciatore, Salvatore Bagni, ha espresso la propria opinione in merito all'Inter guidata da Simone Inzaghi.



"Prima della vittoria in casa della Juventus c’erano risultati negativi, poi loro sono stati bravi. L’Inter contro il Verona è entrata in campo e ha voluto vincere la partita, poi l’ha gestita. I duelli li hanno vinti tutti i nerazzurri. Sembra che abbiano ripreso una grande condizione fisica”.