Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex calciatore del Napoli, Salvatore Bagni, ha espresso la propria opinione sulla corsa scudetto dopo lo scontro diretto perso dagli azzurri contro l'Inter.



“Inter ancora in seconda linea? Sì. Ma allo stesso tempo dico che domenica mi ha impressionato: ha giocato una gran partita. Doveva vincere per rientrare nella corsa scudetto e ridurre le distanze e ha sfruttato la sua occasione reagendo anche allo svantaggio. Ora potrà contare su un calendario piuttosto favorevole. Non puoi regalare quasi un tempo all'Inter, ma avrebbe meritato il pari per il finale. Le assenze, piuttosto, sono davvero importanti: Osi è stato imprendibile e Anguissa determinante in termini di fisicità ed equilibrio. Bisogna vedere innanzitutto come reagirà alla prima sconfitta e poi capire come si comporteranno i sostituti. Che comunque sono personaggi del calibro di Demme e Mertens”.