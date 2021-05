Ci sono dei calciatori del Manchester United rimasti legati a Josè Mourinho. Tra questi c’è Eric Bailly che ne he parlato in un’intervista al Times: “Gli ho mandato un messaggio quando è stato esonerato dal Tottenham e dopo la sua firma con la Roma ci ho parlato al telefono. Abbiamo riso molto, è un allenatore con cui mi sono sempre trovato bene. Spero che faccia bene in Italia e di poterlo incontrare di nuovo in futuro”. Bailly ha poi chiosato così sul proprio futuro: “Ho parlato con Solskjaer e mi ha detto che vuole che io resti. Ho firmato un nuovo accordo, è vero, ma se non sarò titolare cercherò un’altra soluzione”.