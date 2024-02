Bakayoko: 'Pioli al Milan non mi voleva, Sarri non mi parlava e ho rischiato la rissa con Gattuso'

L'ex centrocampista del Milan, ora al Lorient, Tiemoue Bakayoko, ha parlato del suo passato in un'intervista a L'Equipe: "Chelsea? Conte mi voleva fin dai tempi della Juventus e comunque volevo fare un'esperienza all'estero. Finiamo quinti, vinciamo la FA Cup, fu un'annata positiva. Poi Sarri arriva con Jorginho e non mi parla neppure. Così ho saputo che dovevo andarmene”



SUL MILAN - "Lì la prima volta mostrai il mio calcio.



SUL MONACO - "Una stagione di m..., a causa del Covid”



ANCORA SUL MILAN - "Mi corteggiavano. La società mi voleva, non Pioli. Il primo anno gioco un pochino, ho dato il mio contributo ma lo scudetto non lo sento totalmente mio. A fine stagione sono combattuto. Mi piaceva l'idea di non muovermi per due stagioni, mi do tempo fino al mercato invernale. E poi Pioli mi dice che non conta troppo su di me, ed è uno schiaffo al mio ego. Le alternative ci sono ma il mio stipendio è troppo alto. Avrei potuto fare qualche sacrificio, ma non dividere l'ingaggio per tre. Così rimango, ma gioco poco. Avrei preferito restare a casa con i miei figli, e guardare le partite in tv. Il mio unico rimpianto è di aver accettato dei prestiti biennali”.



SU GATTUSO - “Riserbo un ricordo molto buono di Rino Gattuso che ho conosciuto al Milan e al Napoli, anche se venimmo quasi alle mani. Ci spingeva a dare sempre il massimo, i suoi discorsi ci trascendevano. E' una persona affettuosa, sempre disponibile, anche fuori dal campo. Pioli è un ottimo allenatore sul piano tecnico e tattico. Ma ho un po' di risentimento per certe cose. A un certo punto avrei meritato di giocare di più, e l'ha ammesso pure lui”