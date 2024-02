Monza-Milan: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

chiudono la 25esima giornata di Serie A. Allo Upower Stadium, i brianzoli, a metà classifica, cercano un successo che ripristinerebbe le speranze di giocarsi un posto nella prossima Conference League. I rossoneri, invece, vogliono proseguire il loro ottimo 2024 in campionato, anno con un ritmo a pari della prima della classe, l’Inter.Nella difesa dei brianzoli mister Palladino può confermare Izzo nel terzetto con Marì e Caldirola dinanzi i pali di Di Gregorio. A centrocampo Gagliardini può ritrovare una maglia da titolare al fianco di Pessina. Fasce occupate da Birindelli e Zerbin, infatti non è al meglio Ciurria che lamenta un lieve fastidio al ginocchio. Avanti duello Djuric-Colombo per partire dall'inizio, a sostegno ci saranno Colpani e Mota.Nei rossoneri non preoccupa Leao, vittima giovedì sera di una botta nella gara di Europa League contro il Rennes. Il portoghese dovrebbe farcela a scendere in campo dall'inizio in avanti dove Giroud è insidiato da Jovic. A centrocampo Bennacer favorito su Adli per una maglia, così da affiancare Reijnders. Dietro Thiaw con Gabbia, può sedere in panchina Kjaer. Infortunato Calabria, sulla destra di difesa spazio per Florenzi. In porta Maignan.: Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Djuric.Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.- Il posticipo del 25° turno di Serie A tra Monza e Milan si giocherà domenica 18 febbraio 2024 alle 20.45. Sarà in diretta e in esclusiva su DAZN.