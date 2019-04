In campo, sui social e sul mercato: la settimana delha avuto un protagonista assoluto,. Perno inamovibile per Gattuso davanti alla difesa, contro la Lazio il suo nome non è tornato ad avere gli onori della cronaca non per la prestazione, opaca come tutta la squadra rossonera, quanto più per idurante la sfida di Coppa Italia. Un episodio, l'ennesimo, doloroso per il calcio italiano ma soprattutto per il centrocampista francese, ferito a tal punto, secondo Repubblica, da aver manifestato la volontà di lasciare l'Italia a fine stagione. Uno scenario che Gattuso, nella conferenza pre-Torino, ha voluto fermamente smentire : "Io l'ho visto bene. Che il giocatore voglia andare via lo sento da voi, lui ha fatto una stagione importante e si trova bene in Italia. Era stato avvertito ed è stato bravo a non perdere la testa".- Allarme rientrato a giudicare le parole di Rino e ad alimentare le speranze dei tifosi sulla conferma di Bakayoko, ora in prestito dal Chelsea, ci hanno pensato anche i social:. Un segnale interpretato dai fan rossoneri come uno 'spoiler' sul riscatto del giocatore, ma la situazione presenta altre incognite.Se l'intenzione della società da mesi è quella di riscattare Bakayoko (, restio a concedere sconti), a complicare i piani del Milan possono subentrare due fattori. Il primo riguarda la: l'accesso alla massima competizione europea è tornato pesantemente in discussione dopo la crisi post-derby, ma è fondamentale per gli equilibri economici del club in vista anche delle sanzioni previste in tema Fair Play Finanziario. Il secondo, non meno importante, riguarda il. Gattuso è uno sponsor di primo piano per Tiémoué, ma la sua avventura in rossonero può chiudersi al termine della stagione e il principale candidato per la sua successione èSe Sarri dovesse effettivamente terminare la sua esperienza londinese per iniziarne una nuova a Milano, sponda rossonera, allora il riscatto di Bakayoko si complicherebbe notevolmente per questioni tecniche. Tutto rimandato al termine del campionato, intanto c'è il campo: Bakayoko ha quattro partite per poter convincere il Milan di essere un giocatore fondamentale a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore.@Albri_Fede90