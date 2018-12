La trasformazione è compiuta:. Il passo falso contro il Bologna non ha interrotto un percorso di crescita e maturazione continue da parte del centrocampista, ulteriore prova la prestazione esibita nell'ultimo turno contro la Spal: palloni su palloni recuperati e smistati poi con ordine, una presenza costante ed efficace nella doppia fase che permette ai rossoneri di mantenere le distanze tra i reparti e al contempo di sfruttare la fisicità del francese per disinnescare le trappole difensive avversarie. Potenza, tattica e personalità,: non bastano infatti le prestazioni, per la conferma a Milano serve altro.Pressato dagli obblighi fissati dall'Uefa in tema Fair Play Finanziario, il Milan sta studiando come alleggerire i costi di un'operazione che ha convinto tutti dallo staff tecnico alla proprietà.sui 35 milioni necessari per il riscatto, una missione non semplice ma, fatto già acclarato la scorsa estate: per il club londinese è quindi essenziale cedere a titolo definitivo il giocatore, per non rischiare di ritrovarsi in casa un esubero pesante in termini economici, tra svalutazione del cartellino e ingaggio., ribadita anche sabato sera: "Sono felice qui ma non è una mia decisione, saranno Milan e Chelsea a dover decidere. Alla fine della stagione parleremo per capire cosa fare". Il Diavolo punta allo sconto giocando su questi due aspetti ma, come confermato da Leonardo alla vigilia della Spal, tutto il piano poggia comunque su un elemento imprescindibile:, senza gli introiti garantiti dall'accesso alla massima competizione europea, anche qualora i Blues rivedessero a ribasso le cifre del riscatto, sarebbe pressoché impossibile completare l'acquisto a titolo definitivo restando nei paletti del Fair Play Finanziario. La partita si gioca quindi su due fronti: Leonardo tratta con il Chelsea, ma Bakayoko deve aiutare il Milan a tornare in Champions per assicurarsi la conferma.@Albri_Fede90