Abel Balbo, ex giocatore di Udinese, Roma, Parma e Fiorentina tra le altre, parla del Mondiale del ’94 a Sky Sport: “E’ stata la delusione calcistica più grande della mia vita. Avevamo tutto in pugno, ed è crollato tutto quando Diego (Maradona, ndr) è stato squalificato. Poi l’infortunio di Caniggia, la partita dopo. Eravamo una squadra fortissima, la più forte in cui ho mai giocato, sbilanciata in avanti. Io, Redondo, Simeone a centrocampo, Maradona dietro Caniggia e Maradona. Spirito di sacrificio e qualità, potevamo vincere al Mondiale. Il pallone lo avevamo sempre noi”.