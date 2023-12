Tommaso Baldanzi, trequartista dell'Empoli e uomo mercato che piace a tanti club fra cui Lazio, Fiorentina e Milan ha concesso un'intervista al TG1 in cui si è raccontato a cuore aperto.



ESTROSO - "Penso di essere molto estroso e molto divertente. So stare bene nel gruppo".



ASPETTATIVE ALTE - "Non lo vivo come un peso. Penso che sia una cosa bella che la gente si aspetti questo da me. Provo sempre a cercare di migliorarmi e lavorare il più possibile per meritarmi queste attenzioni".



IL GOL DEL CUORE - "Sicuramente il gol del cuore è quello che ho segnato all'Inter a San Siro. Me lo ricorderò per sempre".



LA FAMIGLIA - "Penso che la mia sia una famiglia perfetta, di persone umili che non ci hanno mai fato mancare nulla. Mia sorella adesso è incinta e le auguro il meglio".