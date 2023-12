Tommaso Baldanzi ha preso la parola direttamente dal premio Le Velo parlando così a Radio Bruno: "Ho vissuto comunque bene i rumours di mercato. Sono sempre stato molto concentrato sui miei obiettivi e sulle cose reali che ci sono state. Sono felice di essere rimasto nel club in cui ho sempre giocato. Sono orgoglioso di giocare e appartenere a questa squadra, e sono concentrato solo sul raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio campionato. Fiorentina? Personalmente non so niente. Non è a me che vanno chieste queste cose“.