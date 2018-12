Silvio Baldini, allenatore della Carrarese, parla dello stato del calcio italiano ai microfoni di Lady Radio: "Dobbiamo cambiare mentalità, puntare su lavoro e qualità. Bisogna togliere i procuratori dal mondo del calcio, se si continua così, se non si cambia mentalità vincerà sempre la Juventus. La qualità del lavoro arriva ovunque, non possiamo più trovare scuse come gli arbitri o i fatturati. I giocatori devono allenarsi due volte al giorno, tenersi bene fuori dal campo e non andare a fare le veline il sabato sera, contano professionalità e atteggiamento mentale. I procuratori non aiutano i giovani. Sono figure centrali che una volta erano marginali e alla Juve ci sono regole, comanda la società non loro. I procuratori hanno in mano il calcio e non va bene".