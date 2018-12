Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, ha parlato a Sky Sport da Nyon al termine dei sorteggi degli ottavi di Champions League che hanno visto i giallorossi accoppiati al Porto.



IL SORTEGGIO - "La Roma deve essere la Roma e affrontare qualsiasi avversario. Le opzioni erano tante e difficili, ma sulla carta forse chiunque avrebbe scelto il Porto. Sulla carta, poi sul campo tutto cambia. Ricordiamo che ci ha eliminato due anni fa, ma ciò che conta è ritrovare prima la nostra serenità".



POTENZIALITA' - "La Roma ha di anno in anno potenzialità che restano spesso inespresse. È una caratteristica che abbiamo da tempo e non riusciamo a correggere. Abbiamo avuto tanti infortuni tutti insieme. Fortunatamente la sfida sarà a febbraio e vedremo come andrà".



DI FRANCESCO - "Non sono le singole persone che fanno la differenza. È un lavoro che si fa in tanti, non solo chi finisce davanti a uno schermo o in campo. Il risultato può arrivare per tanti fattori e sono determinanti prima di tutti per l'allenatore. Sono valutazioni che si fanno quotidianamente. Di Francesco ci ha portato in semifinale di Champions e ha la personalità per allenare la Roma.



DIFFICOLTA' - "Siamo in una momento di difficoltà per via degli infortuni, giocano spesso ragazzi giovani e sempre gli stessi perciò uscire dalle difficoltà non è semplice".