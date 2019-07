Il Real Madrid vorrebbe cederlo per fare cassa e arrivare a Pogba. Il prezzo fissato per far partire Gareth Bale ammonta a circa 70 milioni di euro, una cifra che in molti sono pronti a pagare per assicurarsi le prestazioni del gallese. L'affaire Bale fa breccia anche sul tabellone scommesse: gli analisti Snai per il momento rimangono cauti, vista la ritrosia del calciatore, dando la permanenza al Real come prima opzione, a 1,20. Lo United, che potrebbe inserirlo nella trattativa per Pogba, è comunque la prima alternativa, neanche troppo lontana, a 3,50. Anche il Bayern Monaco ha dimostrato interesse per il giocatore: i bavaresi appaiono come terza opzione in lavagna, a 4,50. Le ultime indiscrezioni parlano anche dell'Inter, che avrebbe già contattato l'entourage dell'esterno: i nerazzurri, per il momento, restano un po' indietro e sono dati a 10 volte la scommessa.