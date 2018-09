Cristiano Ronaldo chi? Mentre il portoghese fatica ad adattarsi al calcio italiano e aspetta ancora la prima gioia con la maglia della Juventus (a secco dopo le prime tre giornate di Serie A), il Real Madrid è ripartito e sta gradualmente cancellando i dubbi sul mercato estivo e le critiche nate dopo la sconfitta con l'Atletico in Supercoppa Europea: contro il Leganes è arrivato il terzo successo consecutivo in Liga, ma soprattutto la definitiva consacrazione di tre giocatori che hanno tratto paradossalmente beneficio dall'addio di CR7.



NUOVO LEADER - Su tutti Gareth Bale, acquisto più costoso nella storia delle merengues: Mr. 100 milioni a Madrid tuttavia non si è mai preso i riflettori finendo per restare nell'ombra di Ronaldo. Fino ad oggi. La riscossa del gallese è iniziata nel finale della scorsa stagione, tra la Liga e la doppietta in finale di Champions League rifilata al Liverpool (con tanto di rovesciata 'alla CR7), l'avvio di questo campionato sta confermando il suo nuovo ruolo da leader: Lopetegui affida a lui le chiavi dell'attacco, la risposta sono 3 gol in altrettante presenze in campionato condite da un assist (e un altro in Supercoppa Europea) per quello che è il suo miglior avvio in maglia blanca. Bale ora è il centro assoluto del progetto, l'erede in casa di una stella che sembrava essere insostituibile.



ALTRO CHE GREGARIO - Non solo l'ex Tottenham, un altro attaccante del Real sta sfruttando l'addio di Ronaldo per prendersi la propria rivincita e togliersi qualche sassolino dalle scarpe: Karim Benzema. Pupillo di Perez, che fin dal suo arrivo lo ha sempre considerato incedibile, il francese è sempre stato indicato com il gregario ideale del portoghese: quello del lavoro sporco, la punta condannata a pochi gol per il bene dell'uomo copertina. L'assistente perfetto, come Robin per Batman. Ma come canta anche Cesare Cremonini, nessuno vuole essere Robin, neanche Benzema che senza CR7 si scatena: un gol in Supercoppa Europea, 4 in tre presenze in Liga con due doppiette consecutive a Girona e Leganes, mai dal suo arrivo a Madrid aveva vissuto un inizio di stagione così prolifico. E non c'è nessuna intenzione di fermarsi.



DODICESIMO A CHI? - Bale e Benzema i nuovi leader, a completare il tridente c'è la grande promessa di casa Marco Asensio, che dalla rete a Cardiff, finale di Champions League contro la Juventus nel 2017, sembrava essersi smarrito galleggiando tra campo e panchina. Un utilizzo misurato con Zidane che aveva fatto irretire lo spagnolo, tanto da spingerlo a valutare l'addio, ma il cambio in panchina e la partenza di Ronaldo hanno cambiato tutto: titolare inamovibile per Lopetegui, Asensio si è trasformato in una macchina da assist, ben cinque nelle prime tre giornate sono stati regalati ai compagni di squadra. E a questo si aggiunge una personalità sempre più forte, come testimonia anche la frecciata lanciata all'ex compagno di squadra portoghese: "Ronaldo ha trovato una grande famiglia alla Juve? Saranno una grande famiglia, ma lo è anche il Real Madrid: non so se siamo più forti o no senza Cristiano, ma so che siamo sempre stati squadra dentro e fuori dal campo. Lo eravamo prima, lo siamo dopo". Cancellato CR7, il Real Madrid è andato avanti. Non quel Mariano tornato a casa e nuovo padrone della pesante numero 7, a far dimenticare l'uomo dei record ci pensa la vecchia guardia: Bale, Benzema e Asensio, c'è un Real che sta meglio senza Ronaldo.



