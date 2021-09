L'attaccante del Real Madrid Gareth Bale ha parlato dal ritiro della nazionale gallese del suo buon avvio di stagione: "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Ancelotti. Tottenham? È importante essere in un buon ambiente ed è la ragione principale per la quale sono tornato lì l'anno scorso. Avevo bisogno di staccare in quel momento e andare agli Spurs è stato geniale. Mi ha aiutato molto a riprendermi. Ora sono tornato al Real dove ovviamente c’è un clima migliore per me sotto tutti i punti di vista".