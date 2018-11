Gareth Bale lontano dal Real Madrid? Queste le parole di Jonathan Barnett, numero uno della Stellar Group, che gestisce il gallese, parla a Tuttosport: "Adesso Gareth sta molto bene al Real Madrid. Ma se penso al futuro, nel mercato niente è impossibile. Ronaldo è stata una perdita importante per il Real Madrid. Gareth amava giocare con Cristiano, ma è tuttora contento perché si trova in un top club. Italia al top? È vero, da quando è arrivato CR7 i campioni stranieri stanno ricominciando a considerare la Serie A e iniziano a guardarla in modo diverso rispetto agli ultimi anni".



SZCZEZNY COME ALISSON - Oltre a Bale, Barnett, terzo procuratore sportivo più ricco al mondo alle spalle di Scott Boras, re del baseball, e Jorge Mendes, gestisce anche Szczesny, portiere dei bianconeri: "E' lui il numero 1 della Juve. E resta al 100% in bianconero anche in futuro. Rientra nella categoria di Alisson, Kepa e Oblak, ma non è in vendita".