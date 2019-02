Come riportato da El Mundo Deportivo, el Comitè de Compenticiòn oggi non prenderà una decisione riguardo la probabile squalifica di Gareth Bale, dopo i fatti accaduti al Wanda Metropolitano nel derby contro l’Atletico. Il comitato avrebbe dovuto decidere se sanzionare il gallese con una pesante squalifica oppure archiviare il caso. Ad oggi ha optato per il rinvio a giudizio in attesa di raccogliere più prove a riguardo, poiché il gesto non è stato registrato negli atti arbitrali. Grazie a questo provvedimento, Bale potrà presenziare al Clasico in programma per mercoledì prossimo.