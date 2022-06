A distanza di un anno dalla terribile fine del figlio Emilio, Michael Ballack ha intrecciato una relazione con una cara amica del ragazzo, una modella che ha 24 anni meno di lui. Nell'agosto del 2021 la perdita del figlio 18enne, morto in seguito ad un incidente mentre era alla guida del suo quad dopo aver trascorso la serata nella tenuta paterna in Portogallo.



MODELLA DI 24 ANNI IN MENO - Tragedia terribile per l'ex giocatore del Bayern e della Nazionale tedesca: a distanza di qualche mese, la Bild dà notizia che il 45enne ex centrocampista sta provando a superare il terribile dramma proprio grazie ad un'amica del figlio morto, Sophia Schneiderhan, modella tedesca più giovane di lui di 24 anni. I due sono stati visti assieme ad Art Basel, una fiera d'arte moderna e contemporanea che in questi giorni si sta svolgendo a Basilea in Svizzera.