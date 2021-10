, tecnico del, parla a Dazn dopo il pareggio con il Venezia: "La maglia del Genoa bisogna saperla portare, ma prestazione e voglia di vincere la partita senza concedere molto sono gli aspetti positivi. Non è da tutti giocare nel Genoa, alcuni ragazzi sentono un po' di più il peso".In conferenza stampa, poi, Ballardini ha aggiunto: "La vittoria non è arrivata un po' per colpa nostra e un po' per merito degli avversari. La voglia di provare a vincere la partita l'abbiamo avuta, il Venezia ha giocatori di gamba. Per me le cose sono sempre più chiare nelle caratteristiche dei giocatori che abbiamo, da qui in avanti il Genoa può fare solo meglio di quello fatto finora. Gol che non arriva? E' vero, ma quando trovi una squadra che si difende con nove undicesimi non è facile. Destro è uscito per infortunio, poi non abbiamo centrocampisti che hanno l'inserimento come caratteristica. La maglia del Genoa è importante e non tutti la sanno portare con forza. Ad alcuni serve un po' più di tempo. Cosa è mancato? In cabina di regia abbiamo tanti elementi, abbiamo tanti giocatori che preferiscono giocare in mezzo al campo. Nel primo tempo siamo stati più ordinati, nel secondo tempo un po' per la stanchezza e il fatto che Destro sia uscito abbiamo messo tanti attaccanti ma c'era poca profondità. Dovevamo prenderci più responsabilità cosa che alcuni giocatori non riescono a fare. Match point mancato? No, siamo all'inizio del campionato. Indicazioni? Più che il modulo è molto più chiaro che ci sono alcuni giocatori che non possono giocare nel Genoa, c'è una disposizione che favorisce giocatori che possono essere importanti per il Genoa. Quando dico chiarezza, intendo quello. Abbiamo 34 giocatori, ci sono giocatori che sono funzionali e che hanno personalità per indossare la maglia, altri vanno aspettati. Bilancio e mercato? Non mi interessa nniente del mercato di gennaio. Fase difensiva? Siamo stati un po' più ordinati, anche se avendo avuto tanto la palla non siamo stati messi in grossa difficoltà. Loro hanno giocatori di gamba. Detto questo, resta il fatto che il Genoa ha l'obbligo dover fare di più come squadra e come squadra il Genoa può e deve fare molto di più. Scelte da prendere in base a queste cose? Un allenatore quando ci sono queste situazioni, più passa il tempo e le cose si chiariscono. C'è da fare ed essere chiari nelle idee che si devono tramettere ai giocatori e nei giocatori che vengono scelti per dare forza alle idee trasmesse a loro. Quando parlo di chiarezza, io parlo di tanti esami affrontati: c'è chi li supera e chi gli esami non li può sostenere perché ha ancora tanto da fare per indossare la maglia del Genoa".