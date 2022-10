L'Arsenal sta studiando da lontano la crescita di Folarin Balogun, attaccante classe 2001 che in estate è stato girato in prestito al Reims in Ligue 1. 6 gol e 2 assist in 9 partite da inizio stagione, un impatto positivo che ha convinto i Gunners a valutare la possibilità di tenere Balogun in rosa nella prossima stagione.