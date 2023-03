Altra partita, altro gol. Folarin Balogun ha trascinato ancora una volta il Reims: 1-0 al Monaco, 16º gol in Ligue 1 in questa stagione. Solo Mbappé e Jonathan David hanno fatto meglio di lui segnando 19 reti. L’Arsenal proprietario del cartellino studia la crescita del ragazzo, così come il Milan che ci pensa per l’estate.