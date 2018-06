Mario Balotelli non chiude al ritorno in Italia, anzi, regala una nuova indicazione su una possibile meta. A margine della presentazione del libro 'Demoni' di Alessandro Alciato, l'attaccante del Nizza e della Nazionale ha risposto così ai cronisti presenti: "Davvero non so dove andrò a giocare, se in Italia o all’estero. Non andremo ai Mondiali e purtroppo ora dovrò pensare alle vacanze. Se mi piace Torino? Sì, Torino è una bella città". I granata sono una delle squadre interessate, ma dalla Francia resta forte la concorrenza del Marsiglia.



RAZZISMO - Spazio anche alla lotta al razzismo, Balotelli spiega: "Si parla tanto di immigrazione. Io sono nato in Italia, cresciuto in Italia e mai stato in Africa, purtroppo. E' brutto avere la cittadinanza solo a 18 anni, da giovane per me sono stati gli anni più difficili. Non sono un politico, non è il mio campo, e lanciare un appello in Italia, per me, è complicato. Ma in questi casi penso che la legge debba essere cambiata. Sì, mi sento di lanciare un appello per questo. La sofferenza per il passato non si cancella, ma quando ero più piccolo la vedevo in modo differente, era molto più pesante. C'erano cose che ancora non capivo. Ora le so e provo a cercare un modo per cambiarle, anche se non è facile. Nella mia vita ci sono stati tanti razzisti, ma anche tanta ignoranza e paura della diversità. Piano piano cambiare si può. Siccome vedevo che ce l'avevano con me, dicevo, ma allora qualcosa ho: lo prendevo anche come un punto di forza".



MATURATO - Il nuovo Balotelli, ora la maturità è raggiunta: "Adesso sono tornato in Nazionale perché mi hanno convocato. Maturato? L'ultima volta in Italia avevo 24 anni, ora 28: uno cresce. Sono diventato di nuovo papà da poco. Penso che l'importante della nuova società siano i bambini. Bisogna crescerli in un certo modo, con certe idee. Purtroppo sono gli adulti che creano i problemi. Io ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi hanno fatto capire le cose, mi sono stati vicini. Altrimenti non sarei mai diventato un calciatore. Bisogna parlare con le persone. Essendo famoso, sento di dovere dare un esempio alle persone e ai miei figli. Tante cose che facevo a 18-19 anni non le faccio più. Avere avuto tante responsabilità a livello calcistico non mi ha mai pesato. Mancini è una persona fantastica. Ma se mi ha convocato, è perché lo merito. La maturazione sportiva viene fuori dal campo".



SALVINI - Spazio anche per una battuta sul futuro da parte di Balotelli: "Dove giocherò nella prossima stagione? Faccio una battuta. All'avvocato Rigo, che si occupa di questo, ho detto: lo sa Salvini dove giocherò".