La tensione è salita dopo lo sfogo ripreso dalla telecamere qualche giorno fa. Mario Balotelli non è soddisfatto del Nizza, del suo modo di giocare e delle frequenti sostituzioni durante le partite, un malumore a cui il tecnico Patrick Vieira ha risposto non convocandolo per la sfida di Coppa di lega contro il Guingamp. La rottura tra Super Mario e i rossoneri si fa decisamente plausibile anche nelle quote dei bookmaker, dove la partenza dell'attaccante nella finestra di mercato di gennaio è offerta a 2,00. La prima alternativa, secondo i quotisti Sisal Matchpoint, è sempre il Napoli: l'arrivo di Balotelli in azzurro (in questo caso entro il 2019) si gioca a 2,50, davanti alla Roma, offerta a 4,00. In lista anche la Fiorentina, anche se per i viola di sale a 6 volte la posta.