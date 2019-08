Mario Balotelli e il Brescia, un matrimonio già apparecchiato. L'attaccante azzurro è sempre più vicino al ritorno a casa, pronto ad indossare la maglia delle Rondinelle. L'esordio, però, slitterà di diverse settimane: nel corso dell'ultima giornata di Ligue One dello scorso anno, infatti, l'ex Marsiglia è stato squalificato dal Giudice Sportivo francese per quattro gare. Una squalifica che pesa anche in caso di cambio di campionato, motivo per cui Balotelli sarà costretto a saltare le prime quattro giornate. Il probabile esordio è dunque fissato per il 25 settembre, giorno di Brescia-Juventus.