Mario, attaccante del Brescia, si racconta nel corso di una diretta Instagram con Damiano Er Faina, durante la quale rivela retroscena di mercato sullae particolari sul rapporto con José, suo allenatore ai tempi dell’- "Ho un carattere particolare, forse non sarei in grado di fare l'allenatore. Non so come potrei reagire se qualcuno mi rispondesse male. Se dovessi scegliere preferire allenare i più piccoli".“La partita che vorrei rigiocare è Italia-Spagna, finale dell’Europeo dove abbiamo perso 4-0".“Il tifo più caldo l'ho visto a Marsiglia. Entri nello stadio e senti il boato dei tifosi, senza togliere nulla alle altre tifoserie".“Perché sono andato al Nizza? Non avevo tante richieste. C'erano due squadra in Premier che mi volevano oltre al Nizza, ma io non volevo più vivere in Inghilterra. E poi Nizza è bellissima"."Normale, ci vogliamo bene. È sempre stato duro, ma abbiamo un bel rapporto insieme"."Messi. Probabilmente non succederà mai, ma tutti vorrebbero giocare con Messi. Ovviamente non mi farebbe schifo giocatore con Cristiano Ronaldo, perché è un fenomeno anche lui. Ma io preferisco Messi"."Non ne ho idea, io penso solo ad allenarmi per restare in forma".“Sono felice e non voglio andarmene. Brescia è la mia città e sono in un grande club con un gruppo di ragazzi fantastici e tifosi straordinari. Abbiamo lottato in questa stagione, ma succede nel calcio. Volevamo fare di meglio, ma la stagione si è rivelata dura per noi"."Giocare con la maglia dell’Italia, rappresentare il tuo Paese, è qualcosa di meraviglioso. Mi piacerebbe molto tornare in Nazionale".. Stando alle due classifiche mi sarebbe convenuto andare alla Juventus, ma. Nel cuore ho anche l'Inter sia chiaro, le due milanesi mi fanno impazzire. Finire alla Juve mi sarebbe andato anche bene, perchè negli anni ha vinto quasi tutto, ma ci pensai e scelsi il Milan".“Gli dico 'grazie', perchè alla fine ho capito tante cose. Un rapporto particolare dove sbagliavamo entrambi, ma ci volevamo bene e con lui ho imparato molto. Andavamo d’accordo. Avevamo alcuni battibecchi, ma senza mancarci di rispetto. Solo una volta era successa una cosa particolare, ma per il resto sono sempre stato bene con Mourinho. Dopo la Champions, è venuto sul pullman, e io ero in fondo sdraiato e sentivo tutti piangere, mentre lui salutava tutti. Mi ha fatto specie vedere quelle immagini”."Il fallo in quel Roma-Inter? Se avessi avuto veramente qualcosa contro di lui glie lo avrei detto. In quel momento ho capito che non ero io il problema per lui. Ha fatto un brutto fallo, ha preso il rosso: cosa altro devo dirgli? In quella partita si è preso le sue conseguenze. Negli anni passati le scuse non me le ha date, ma il problema non è quello: non ero io il suo obiettivo. Aveva altri problemi in quella partita. Non ce l’ho neanche mai avuta con lui. Ricordo che il campionato dopo l’ho abbracciato. Ha sbagliato e ha pagato. Non c’era bisogno che chiedesse scusa in quel momento".