Nel corso della trasmissione OCW, Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, ha ricordato un progetto di beneficienza lanciato dall'attaccante oggi all'​Adana Demirspor che da tempo sostiene l’associazione "We Africa to red earth" e grazie a una sua donazione è possibile portare acqua in un villaggio del Burkina Faso.