Mario Balotelli, attaccante alla ricerca di una nuova avventura dopo la sua stagione divisa tra Marsiglia e Nizza, fa ancora discutere. Vittorio Sgarbi commenta così, alla Zanzara, la scommessa dell'ex Intere e Milan, che ha pagato 2mila euro un uomo perché si lanciasse in mare con uno scooter: "Quella di Balotelli è stata una performance, un’opera d’arte. Quanti artisti avrebbe voluto farla? Quanti si sarebbero presentati al Mart dicendo: ‘Ecco, ho fatto questa cosa fondamentale'”".





SALVINI NON LA PENSA COSI' - Matteo Salvini, Ministro degli Interni, invece commenta così ai microfoni di Rete 4: "Io lo avrei arrestato. Che immagine diamo dell’Italia nel mondo, se nelle nostre città passa un ricco e viziato giocatore che dice al primo che passa ‘ti do 2mila euro se butti il motorino nel mare’, e questo lo butta davvero!".