Roberto Mancini gli ha lasciato una porta aperta, ma per i betting analyst il ritorno di Mario Balotelli in Nazionale è in salita. Al termine delle qualificazioni a Euro 2020 i bookmaker sono scettici sulle possibilità di Super Mario, visto il rendimento degli azzurri e il feeling del gruppo già collaudato dal ct. Secondo Agipronews, dunque, la convocazione per gli Europei si fa complicata, a quota 6,00, e le prospettive non sono buone nemmeno per l'altro "bad boy" a disposizione dell'Italia, Moise Kean, che dopo un inizio di stagione deludente con l'Everton è offerto a 9,00. Ad aver riconquistato Mancini è invece Nicolò Zaniolo, di nuovo in primo piano dopo le ultime prestazioni e il primo gol con l'Italia: la chiamata del centrocampista giallorosso agli Europei vola ora a 1,50 e tra i giovani si fa largo anche Sandro Tonali, convincente contro Bosnia e Armenia e dato pure a 1,50.