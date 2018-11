Mario Balotelli a Roma nel ritiro del Real Madrid: l'attaccante del Nizza, reduce dal pareggio dell'Allianz Riviera contro il Lille nel quale ha fornito l'assist per il gol dell'1-0 messo a segno da Cyprien, è sbarcato a Roma in mattinata e non ha mancato come al solito di disseminare di indizi social il suo cammino, postando su Instagram alcune stories nella Capitale.



VISITA AL RITIRO DEL REAL - Nel pomeriggio l'ex calciatore di Inter e Milan ha fatto visita invece al ritiro del Real Madrid nella Città Eterna, dove i Blancos di Solari alloggiano in vista della fondamentale sfida di Champions League in programma domani sera presso lo Stadio Olimpico. Un saluto ai vecchi amici madrileni, in un momento sicuramente non facile, o un indizio di mercato? Ai posteri l'ardua sentenza.