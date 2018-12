"Senza dubbio Balotelli ha bisogno di una nuova sfida. E' sotto contratto fino a giugno, ma il nostro presidente parlerà con il suo agente per trovare una soluzione. Intanto ho deciso di mandarlo in vacanza con un po' d'anticipo. Un fallimento? Sì, è stato difficile da gestire sin dall'inizio". Parole queste pronunciate dall'allenatore del Nizza Patrick Viera che ha così pubblicamente annunciato che Mario Balotelli è sul mercato.



L'attaccante italiano già la scorsa estate sembrava destinato a lasciare il club francese e tra le società che avevano pensato a lui come rinforzo c'era anche il Torino. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi, infatti, aveva avuto alcuni colloqui con l'agente di Balotelli, Mino Raiola, ma le richieste economiche del procuratore erano state ritenute troppo alte.



Quasi del tutto improbabile, quindi, che il Torino possa fare un altro tentativo ora per acquistare Balotelli. Quello di Super Mario sotto la Mole con la maglia granata sembra quindi destinato a restare solamente un sogno del ds Petrachi.