Continua a essere Mario Balotelli il grande sogno di mercato del Torino per rinforzare il proprio reparto offensivo. L'attaccante italiano è in uscita dal Nizza ma non ha ancora trovato una squadra per la prossima stagione, è così che in casa granata si continua a sognare l'arrivo del talentuoso attaccante.



Balotelli potrebbe giocare in coppia con Andrea Belotti o anche sostituirlo in caso di necessità: convincerlo ad accettare l'offerta granata non sarà però semplice per il presidente Urbano Cairo. Il Torino però vuole continuare a sognare.