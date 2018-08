Ormai è chiaro, il Torino ha scelto di puntare su Kieran Gibbs del West Bromwich per rinforzare la propria fascia mancina. È il terzino inglese la scelta numero del direttore sportivo Gianluca Petrachi, anche perché la trattativa per Junior Firpo si sta rivelando, ogni giorno che passa, sempre più complicata.



Il Real Betis non sembra intenzionato a lasciar partire il laterale domenicano, è così il Torino ha virato con decisione su Gibbs: l'obiettivo dei dirigenti granata è quello di chiudere il prima possibile l'affare.