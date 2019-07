Fernando Llorente ha sparato alto sull'ingaggio e non è più un obiettivo della Fiorentina, che resta quindi ancora a caccia di una prima punta, come suggerito anche dal tecnico Vincenzo Montella. È per questo che il nome di Mario Balotelli torna d'attualità, anche nelle valutazioni dei bookmaker. Nella scommessa sulla prossima squadra di Supermario la Fiorentina, secondo gli analisti Snai, ha agganciato il West Ham (dove prenderebbe il posto di Arnautovic) in cima alla lavagna ed entrambe le soluzioni sono ora date a 2,75. Restano in piedi, seppure staccate, altre soluzioni che riporterebbero il calciatore in Serie A: a 6,00 c'è il Parma, a 10,00 il Brescia, squadra della sua città natale, appena tornata nella massima serie.