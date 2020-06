Marionon sta attraversando un bel momento per quanto riguarda il calcio, fuori dai piani del, nella giornata di ieri è stato respinto al centro sportivo, senza potersi allenare. Dal punto di vista di cittadino, però, SuperMario fa sentire la sua voce, scendendo in piazza a Brescia, con il fratello, per manifestare contro il razzismo: “Senza giustizia non c’è pace. No al razzismo” il messaggio pubblicato su Instagram dal centravanti italiano, accompagnato da una foto che lo ritrae a manifestare.