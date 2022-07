Nell'amichevole di ieri il Napoli ha pareggiato contro l'Adana Demirspor. L'1-1 per i turchi lo ha siglato Balotelli, che ha conquistato il calcio di rigore e lo ha realizzato. Lo stesso SuperMario al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:



OSIMHEN - "Io e Osimhen ci confrontavamo se fosse meglio il jollof (tipico piatto africano) ghanese o nigeriano. Lui dice africano e io ghanese. Parlavamo di quello. Victor è un treno, forte forte. A me lui piace".



LA CONDIZIONE - "Io sto benissimo, fisicamente sto molto bene, le qualità ci sono, vedremo".



NAZIONALE - "Non fatemene parlare, conoscete il mio pensiero. La Nazionale è la cosa più bella che c’è, poi ognuno fa le sue scelte e io le rispetterò sempre".



NAPOLI - "Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a Napoli, purtroppo io rispetto tantissimo De Laurentiis ma penso che lui non abbia mai voluto e per questo motivo io non sono mai venuto a Napoli, io ho sempre detto… magari…".