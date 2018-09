E' bastata una brutta prestazione, in linea con quella di molti suoi compagni di squadra, per far ripiombare Mario Balotelli nell'occhio del ciclone. La prova fornita dall'attaccante del Nizza contro la Polonia, nella prima uscita in Nations League, è stata fortemente criticata, in particolare da un Arrigo Sacchi molto severo, che si è espresso così a Radio Deejay: "Il calcio è uno sport collettivo e l’intelligenza conta più dei piedi. Quindi, per prima cosa sceglierei giocatori che abbiano intelligenza. Serve generosità, passione, professionalità. Tutti hanno la macchina, ma per farla muovere serve la benzina. E nel calcio la benzina è l’intelligenza, la passione, la professionalità. Ecco, diciamo che basta lo spirito di squadra: già quello ti fa essere una persona degna".



PANCHINA IN PORTOGALLO - Un attacco in piena regola che è probabilmente alla base della risposta, senza destinatari specifici, inviata da Supermario attraverso il proprio profilo Instagram: "Non rovinare una buona giornata, anche se ieri ne hai avuta una pessima. Io sono forte, e voi?", recitano due frasi in inglese con la foto di Balotelli affiancata a quella del noto attore statunitense Denzel Washington. Una replica piccata, di chi non ci sta a passare sempre per capro espiatorio. Eppure, alla luce delle sue condizioni fisiche non perfette, nella partita di domani contro il Portogallo Mancini potrebbe mandarlo soltanto in panchina, preferendogli Andrea Belotti al centro dell'attacco.