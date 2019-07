L'addio al, le polemiche per l'affaire motorino, i rumors di mercato, l'allenamento in solitudine. Mariosi è reso protagonista fuori dal campo in questa calda estate, in attesa della chiamata giusta, che ora può arrivare dalla. Il club viola è alla ricerca di un attaccante, visto che Simeone jr è sul mercato, e Supermario è un nome che piace sia alla dirigenza che a VincenzoBalotelli si sta allenando da solo, per farsi trovare pronto quando arriverà la squadra scritta nel suo destino, e lo sta mettendo in mostra su Instagram: personal trainer che lo motiva, e l'ex Inter e Milan che si impegna, suda e lavora. Mentre lui prosegue la sua preparazione personale, c'è chi, alle sue spalle, parla e tratta.Mino Raiola vuole riportarlo in Italia dopo 3 anni di esilio in Francia e sa che la Fiorentina lo vuole., con la Viola che sonda il terreno per capirne la fattibilità. C'è l'ostacolo ingaggio, ma le parti ne stanno parlando per superarlo.@AngeTaglieri88