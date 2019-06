Ci sarebbe anche il Genoa nella lista delle squadre a cui recentemente Mario Balotelli avrebbe bussato alla ricerca di un nuovo ingaggio. Svincolatosi dall'Olympique Marsiglia, con la cui maglia ha disputato 13 gare mettendo a segno 8 reti nell'ultima stagione, Supermario si dice pronto al rientro in Serie A e secondo il Secolo XIX tra le sue possibili destinazione potrebbe esserci anche il Grifone.



Nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato soprattutto a Parma e Fiorentina, entrambe scoraggiate dopo un iniziale interesse dall'altissima richiesta di ingaggio avanzata dal suo storico procuratore Mino Raiola. Balotelli infatti non vorrebbe scendere sotto i 4 milioni netti annui, cifra improponibile per gran parte dei club nostrani. Genoa compreso. Ecco perché, a meno di ripensamenti economici da parte del giocatore, difficilmente la trattativa potrà andare in porto.