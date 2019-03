"Ora basta, ci vuole rispetto!". A poche ore dalla sfida trae Liechtenstein, valida per le qualificazioni a Euro 2020, esplode la rabbia dicontro gli insulti ricevuti. L'attaccante delsbotta nelle stories su Instagram: "Ci avete mai pensato che magari, non sarà mai... ma ci sarà bisogno anche di me un giorno e io sarò pronto come lo sono stato negli ultimi 3 anni, ma sentendo alcuni di voi insultarmi, denigrarmi, sottovalutarmi negli anni possa anche essermi stancato emozionalmente e quindi rifiutare di andare? Non sono un robot, né un'epidemia né un deficiente... Tante volte non rispondo per evitare problemi e tensioni inutili, ma sento e vedo tuttoo e accumulo e mi stufo ANCHE IO. Rispettatemi tanto quanto rispetto io l'Italia - prosegue - e già saremmo a buon punto... Non pretendo di essere amato, coccolato o considerato un fenomeno, ma vi garantisco che potreste tirar fuori il meglio di me solo rispettandomi, anche perché non sto facendo niente per non esserlo... E quindi ve lo chiedo gentilmente prima di esigerlo".- Un pensiero poi anche per l'amico Moise Kean, assistito come Balotelli da Mino Raiola: "Forza Kean, meriti il meglio. E' un traguardo che va oltre l'aspetto sportivo".