Nel corso di una live su Tik Tok Mario Balotelli ha detto la sua sull’esultanza di Manuel Locatelli al gol contro il Milan: E' stato anche fortunato, non segna spesso e fa bene ad essere felice, non voglio essere moralista e frainteso. Però Locatelli è cresciuto nel Milan, se gioca in Serie A è grazie al Milan, non so, io non avrei mai esultato così contro una mia ex squadra. Contro Milan, City e Inter non esulterei mai, sono fatto così, poi ognuno fa ciò che meglio crede".